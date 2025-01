Alleati dell’ecosistema. Esperti a confronto per la tutela degli anfibi

Sono alleati preziosi nella tutela dell’ambiente: gli anfibi, nel territorio hanno nemici, i veicoli che sfrecciano sulle strade schiacciandoli mentre nella stagione migratoria, da fine febbraio, si spostano per raggiungere le zone umide per la riproduzione. Dunque una specie importante nel garantire l’equilibrio nell’ecosistema ma è a rischio. Fondamentale in questi anni l’attività dei volontari dell’Associazione tutela anfibi Basso Verbano che con il presidente Milo Manica ricordano "Sono la classe di vertebrati con il più elevato tasso di estinzione a livello planetario". L’associazione è pronta a presentare le proprie attività per il salvataggio di questi preziosi alleati con due appuntamenti : venerdì e sabato a Sesto Calende. Venerdì 24 gennaio alle 21 nella sala consiliare di Sesto Calende l’incontro per spiegare i motivi per cui gli anfibi sono la la classe di vertebrati con il più elevato tasso di estinzione, tra i relatori Paolo Valisa, direttore del Centro geofisico prealpino di Varese che farà il punto su come la crisi climatica sta influenzando la vita su scala globale e locale, delineando gli scenari futuri. Ro.Fo.