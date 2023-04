Allarme alle case Aler Parcheggio allagato da mesi in via dei Salici

In via dei Salici, nel cortile delle case Aler, da mesi c’è una perdita di acqua che interessa l’area del parcheggio. Un piccolo lago che, oltre a essere un potenziale pericolo per anziani in difficoltà nella deambulazione, sollecita un intervento di ripristino sempre più urgente. Lo segnala Nino Tola, presidente del Laboratorio di quartiere di Mazzafame, nonché vicepresidente della Casa del volontariato: "Ho fatto ancora un sopralluogo lunedì e ho visto l’acqua gorgogiare, un ruscello. Gli inquilini dicono che la situazione è così da quasi un anno. La segnalazione all’Aler è stata fatta mesi fa ma nessuno è intervenuto a riparare il tubo rotto. Pensiamo che potrebbe anche essere acqua calda. Uno spreco assurdo, stante la siccità".