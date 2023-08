Albero crolla all’alba Traffico in tilt

Disagi ieri mattina a Luino in via Sbarra per la caduta di un albero, abbattuto dalle raffiche di vento all’alba. L’allarme alle 4,30, danneggiato anche un palo dell’illuminazione ma non ci sono state conseguenze per le persone a differenza di quanto successo il 26 giugno quando il distacco di un ramo di ippocastano ha causato 8 feriti. Ieri sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale, per gestire il traffico poiché la strada, percorsa ogni giorno dai frontalieri, in direzione della Svizzera è stata chiusa per le operazioni di rimozione. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico, alcune corse non hanno potuto raggiungere Agra e Dumenza, disagi anche per il servizio urbano. Intorno alle 10 l’intervento è stato concluso.