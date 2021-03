di Rosella Formenti Denunciato per ricettazione, guida senza patente e soggiorno illegale in Italia un nordafricano di 26 anni, fermato l’altro pomeriggio dalla pattuglia della Volante del Commissariato di Busto Arsizio. Gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo il Sempione, alla loro vista il conducente di un’auto ha effettuato l’inversione di marcia tentando di allontanarsi cambiando direzione. Manovra che...

Manovra che ha insospettito la pattuglia che ha raggiunto la vettura a bordo della quale c’erano due nordafricani, il ventiseienne alla guida e il passeggero, un trentenne. Alla richiesta dei documenti il passeggero li ha forniti risultando regolare sul territorio nazionale e residente nel Veneto, mentre il conducente che ne era sprovvisto ha dichiarato agli agenti di averli lasciati a casa, nel Salernitano. Entrambi non hanno fornito una giustificata motivazione della loro presenza in città, in relazione alle disposizioni antiCovid in vigore.

Gli accertamenti per il più giovane sono continuati in Commissariato e hanno permesso di scoprire che il ventiseienne era irregolare e senza patente. Non solo, dalle verifiche sulla vettura è emerso che il proprietario era un pakistano, intestatario di una cinquantina di veicoli e che la stessa auto da pochi giorni era stata radiata dalla circolazione.

Quanto al pakistano si tratta di un soggetto già coinvolto in un’indagine su intestazioni fittizie di veicoli svolta tra Lombardia, Liguria ed Emilia, indagato per truffe legate alla cessione di autovetture in quanto si offriva come prestanome per altri soggetti che risultavano a loro volta intestatari di centinaia di macchine che venivano cedute o date in uso senza coperture assicurative.

I clienti erano persone compiacenti, sicure di non avere contestazioni per eventuali infrazioni risultando impossibile risalire a un proprietario o a un indirizzo certo.

La macchina alla cui guida c’era il ventiseienne nordafricano era nel "parco auto" del pakistano e com’è risultato dagli accertamenti, da pochi giorni era stata radiata. La vettura è stata sequestrata, il nordafricano denunciato per ricettazione, guida senza patente, soggiorno illegale sul territorio italiano e per le infrazioni stradali commesse.