Al via il villaggio della sicurezza

Si svolgerà da domenica al 22 ottobre presso i Giardini Estensi di Varese la seconda edizione del Villaggio della Sicurezza, promosso da Aime insieme a Liberacomm. L’obiettivo è bissare i numeri del 2022, con oltre 11mila presenze, di cui più di 5mila da parte di studenti.

L’idea è quella di riunire nella stessa settimana ed in un unico luogo tutti gli operatori attivi nei processi informativi e di formazione sul tema sicurezza, per rendere l’argomento collettivo e trasversale e per far passare alla comunità il messaggio che la sicurezza non riguarda un singolo ambito o una categoria di persone ma la collettività tutta ed in tutti i processi della vita.

Alle sei aree focus della prima edizione (lavoro, strada, casa, scuola, sport e tempo libero) si aggiungeranno quest’anno la sicurezza informatica e la sicurezza alimentare.