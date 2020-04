Varese, 21 aprile 2020 - Nuova linfa in arrivo per l’agricoltura di montagna della provincia di Varese. Regione Lombardia ha stanziato quasi 90mila euro per le due comunità montane del territorio: a quella del Piambello andranno oltre 46mila euro, quasi 43mila invece alle Valli del Verbano. Finanziamenti che sosterranno un comparto che potrà giocare un ruolo importante nel percorso di rilancio economico a cui punta l’ente regionale. Sul territorio della Comunità montana del Piambello l’iter partirà nelle prossime settimane.

«Destineremo questo stanziamento mediante l’affissione di un bando, che dovrebbe avvenire entro metà maggio – spiega il presidente dell’ente Paolo Sartorio – i fondi potranno essere usati per potenziare le attività, ad esempio con l’acquisto di attrezzature". Una misura che potrà sostenere un settore che in Valceresio è molto radicato. "Abbiamo una realtà fortissima di cui siamo orgogliosi – continua Sartorio – con tanti allevamenti sparsi soprattutto tra Arcisate, Cantello e Besano. Questi fondi possono essere utili anche dal punto di vista psicologico, una componente fondamentale in un momento come questo". I numeri dell’attività agricola nella comunità montana sono importanti e fanno ben sperare per il futuro: sono 3.000 i capi di bovini presenti nella valle. "Una quantità che a livelli di concentrazione non ha eguali – continua il presidente – siamo la capitale dell’allevamento in provincia di Varese. Con il latte prodotto nelle stalle della Valceresio viene realizzato il grana padano. C’è tanta professionalità, con allevatori di altissimo livello, stalle fino a 700 capi con soluzioni di automazione e pulizia eccellenti". Una filiera su cui il territorio può puntare dunque, a partire dalle istituzioni.

«È uno di quei settori in cui si continuerà a lavorare molto – conclude Sartorio – la situazione attuale sta dimostrando che se c’è una filiera dal futuro sicuro è proprio l’agroalimentare. Noi come ente dobbiamo intervenire, per quel poco che possiamo fare, assicurando il massimo possibile della liquidità". Il settore primario può costituire un’opportunità anche per i giovani, che ultimamente si stanno riavvicinando a un mestiere antico come questo. In totale in provincia di Varese sono 1.089 le persone occupate nell’agricoltura. Incentivare l’agricoltura montana può essere anche un mezzo per porre rimedio a uno dei problemi più sentiti nelle zone montane, ovvero lo spopolamento, oltre che contribuire alla lotta contro il dissesto idrogeologico.