Aggressioni in ospedale: "A Busto va riattivato il presidio fisso di polizia"

Riattivare il posto fisso di polizia all’interno del Pronto soccorso di Busto Arsizio: è la richiesta inviata al Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello dal dg dell’ Asst Valle Olona Eugenio Porfido, obiettivo garantire sicurezza agli operatori sanitari, infermieri e medici, un intervento necessario a fronte delle numerose aggressioni segnalate negli ultimi tempi contro il personale. Una situazione che preoccupa sulla quale Porfido ha già richiesto attenzione alcune settimane fa, presentando nel mese di marzo un esposto alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio nel quale ha descritto gli episodi allarmanti accaduti nei due presidi ospedalieri di Busto Arsizio e Gallarate: aggressioni, fisiche e verbali, insulti e minacce, oltre ai danneggiamenti alle strutture e ai macchinari. Gli ultimi in ordine di tempo l’aggressione ad un medico della continuità assistenziale a Gallarate e a un infermiere del pronto soccorso di Busto Arsizio colpito con una stampella da un paziente.

I due ospedali sono alle prese con problemi che esistono da anni, a cominciare dai senzatetto, spesso problematici, che trovano rifugio nei sotterranei, a volte manifestano comportamenti aggressivi e creano comunque disagio. Purtroppo sempre più spesso gli operatori si trovano a far fronte ad intemperanze anche di pazienti e di parenti che perdono il controllo in caso di lunghe attese, soprattutto al pronto soccorso, dove a infermieri e medici che operano in prima linea serve serenità.

Dopo l’esposto alla Procura il secondo passo del direttore generale, la lettera al Prefetto di Varese con la richiesta di riattivare al più presto il posto di polizia fisso al pronto soccorso di Busto Arsizio e di prevedere posti di polizia anche negli altri due presidi ospedalieri dell’Asst Valle Olona, ovvero Gallarate e Saronno. La presenza degli agenti, con funzioni di prevenzione e controllo, è indubbio che aiuti a contrastarequei fenomeni che creano allarme. Quindi al fine di tutelare il personale sanitario e gli utenti, il dg dell’Asst Valle Olona ha chiesto la disponibilità di agenti per organizzare turni 24 ore su 24 ."E’ un intervento necessario per garantire serenità a infermieri e medici – dice il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli – purtroppo alcuni episodi sono allarmanti, il posto di polizia sarebbe una garanzia, quindi pieno sostegno alla richiesta inoltrata al Prefetto dal direttore generale Porfido".