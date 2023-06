Detenuto prende a pugni un agente del carcere di Busto Arsizio. Insorge il sindacato

Busto Arsizio (Varese) – Ancora un agente di polizia penitenziaria aggredito nel carcere di Busto Arsizio. È accaduto ieri sera quando un detenuto di origine romena a quanto pare con problemi psichiatrici e di tossicodipendenza, al termine di una telefonata autorizzata con un familiare si è allontanato dalla postazione per avvicinarsi all’altro reparto detentivo opposto con la scusa di farsi cedere del tabacco dai detenuti dell’altra sezione.

L’agente di servizio si è avvicinato facendogli capire che non poteva spostarsi, come da regolamento di servizio ma il detenuto ha reagito prendendolo a pugni. Sull’episodio interviene il sindacato Uilpa polizia penitenziaria: “Non basta dover fronteggiare la grave carenza d’organico di polizia penitenziaria – scrive in un comunicato – ma ormai assumiamo il servizio con la speranza di rientrare a casa senza subire aggressioni da detenuti. Siamo stanchi di vedere e sentire continuamente parlare di aggressioni ai danni del personale penitenziario, non vengono rispettate le regole e si continua ad andare a lavorare con la presenza di detenuti psichiatrici che letteralmente sono incuranti di qualsiasi tipo di trattamento e regole penitenziarie. Siamo ancora in attesa che l’Amministrazione ci fornisca dei protocolli d’intervento da adottare per limitare al massimo le aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria”.

La segreteria regionale UILPA Polizia Penitenziaria Lombardia chiederà ancora una volta nuove assunzioni di agenti di cui il carcere di Busto Arsizio ha bisogno.