Varese, gli chiedono si spostare l’auto e lui li aggredisce: feriti agenti della polizia locale

Varese, 28 novembre 2023 – Due agenti della polizia locale di Varese sono stati aggrediti da un automobilista al quale avevano chiesto di spostare la macchina perché intralciava il traffico.

La vicenda risale al pomeriggio di lunedì, poco prima delle 16. L'auto era stata parcheggiata in doppia fila nei pressi delle scuole di via Ippodromo. L'uomo aveva lasciato l'auto in attesa dell'uscita degli studenti, quando è stato avvicinato dai vigili che gli hanno fatto notare che in quella posizione intralciava l'uscita e il traffico e doveva quindi spostare il veicolo. A quel punto l'uomo ha afferrato un'asta di ferro e ha cercato di colpire i due.

In breve si è scatenato un parapiglia, ma poco dopo i vigili lo hanno immobilizzato e portato al comando. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Le condizioni dei due agenti sono buone.

"Vicinanza" agli agenti coinvolti è stata espressa dall'assessore alla polizia locale del Comune di Varese, Raffaele Catalano: "Ogni giorno -spiega- gli uomini e donne della polizia locale svolgono un ruolo fondamentale, tra cui appunto quello del presidio davanti alle scuole a tutela di alunni e genitori. Il mio ringraziamento, quindi, va a tutti loro". (