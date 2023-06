Aggressione a Caldè, tre giovanissimi derubano un anziano e la moglie

Hanno aggredito un anziano e la moglie per derubarli, gli aggressori, tre giovanissimi, sono quindi scappati raggiungendo la stazione per salire sul treno, pare in direzione di Milano e far perdere le loro tracce. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Caldè, frazione di Castelveccana, località in estate meta di bagnanti per la bella spiaggia. Purtroppo secondo alcune segnalazioni arrivano anche gruppi di giovanissimi in treno da comuni vicini che creano disturbo e preoccupazione con i loro comportamenti. Nel pomeriggio di martedì a vivere una brutta esperienza è stato l’anziano, preso a calci e pugni, mentre la moglie veniva gettata a terra. I tre ragazzini, sembra dalle testimonianze raccolte, italiani, hanno dunque tentato di rubare il borsello all’uomo, tentativo non riuscito, quindi si sono dati alla fuga. A prestare i primi soccorsi alcune persone presenti che hanno quindi richiesto l’intervento dell’ambulanza. La vittima dell’aggressione è stata accompagnata in ospedale a Luino, ha riportato ferite al volto per le quali sono stati applicati diversi punti di sutura. Sul preoccupante episodio indagano i carabinieri. R.F.