Aggressione a Busto Arsizio, giovane ferito con arma da taglio, indagini in corso

Indagini in corso. Bocche cucite da parte degli investigatori che da domenica indagano su quanto accaduto intorno a mezzogiorno nel rione di Beata Giuliana quando un giovane straniero è stato aggredito e ferito con un’arma da taglio. La vittima dell’aggressione, forse di origine nordafricana, è ricoverato in ospedale dove è stato trasportato in codice rosso, le condizioni sono serie. A dare l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi alcuni residenti nella zona che hanno sentito le urla del giovane, trovato sanguinante dagli operatori sanitari presso l’area di un distributore di carburante. Sul posto gli agenti del Commissariato e i carabinieri. Degli aggressori però all’arrivo delle pattuglie nessuna traccia, spariti nel nulla. Gli agenti della Polizia, guidati dal dirigente Franco Novati, hanno avviato subito indagini raccogliendo tutti gli elementi utili e le testimonianze di chi ha dato l’allarme.

L’ipotesi è che la violenta aggressione possa essere maturata in ambienti rivali, forse un regolamento di conti, il mistero al momento resta mentre gli inquirenti proseguono la loro attività per fare chiarezza. Secondo alcuni residenti episodi violenti nel rione purtroppo non sono rari e c’è pure chi parla di giovanissimi che suscitano preoccupazione per i loro comportamenti eccessivamente "sopra le righe", qualcuno azzarda "è una baby gang". La situazione più preoccupante sarebbe quella del complesso definito dei "palazzi rossi" : intorno a questi edifici si sarebbero già verificate aggressioni. Aspetto sconcertante che la fotografia della colonnina coperta di sangue all’area di servizio sia stata postata e giri sui social tra i ragazzini. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini del sistema di videosorveglianza in funzione nella zona: le telecamere potrebbero aver ripreso l’aggressione. In città già nel mese di aprile di quest’anno una lite tra giovanissimi in pieno centro era finita con un accoltellamento.R.F.