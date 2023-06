Aggredì un uomo di 89 anni per rapina a Luino: arrestato pregiudicato di 52 anni

Varese – E’ comparso stamattina in Tribunale a Varese davanti al giudice l’uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ieri ha aggredito a scopo di rapina un anziano di 89 anni, è accaduto in centro a Luino. Il pensionato che si reggeva con il bastone è finito a terra mentre l’aggressore cercava i soldi nelle tasche. In aiuto dell’anziano è subito arrivato il figlio che ha bloccato il malvivente, palesemente alterato dall’alcol, in attesa dell’arrivo dei carabinieri subito allertati.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. Stamattina al Tribunale di Varese è stato convalidato il fermo, il cinquantaduenne dovrà sottoporsi ogni giorno all’obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria. L’anziano vittima dell’aggressione ieri era stato accompagnato al pronto soccorso, poi dimesso con cinque giorni di prognosi.