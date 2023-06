Agesp Energia: attenzione ai call center 'sciacalli' con false notizie!

Attenzione alle false notizie su Agesp Energia diffuse da call center "sciacalli" a caccia di clienti. La segnalazione arriva dalla stessa società che in città gestisce i servizi di luce e gas che ha diffuso un comunicato mettendo in guardia da telefonate trappola. "Abbiamo ricevuto da parte di nostri clienti diverse segnalazioni in merito a chiamate di call center di altre società di vendita gas che stanno diffondendo false informazioni su Agesp Energia.

Gli operatori, in maniera aggressiva e non veritiera, cercano di convincere l’utente sulla cessata attività della società Agesp Energia, obbligando lo stesso a sottoscrivere un nuovo contratto con un’altra azienda di vendita gas. L’invito di Agesp è dunque quello di "non fornire informazioni riguardanti il proprio contratto di fornitura di gas eo di energia elettrica né copia delle proprie bollette".