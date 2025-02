Affido familiare, primo bilancio. Aumentano le candidature: "Amiamoli come figli della città"

Prosegue in città il progetto “AffiDARSI”, realizzato dall’amministrazione in collaborazione con la cooperativa Proges per individuare famiglie o singoli cittadini disponibili a intraprendere un percorso di affido familiare o di prossimità/vicinanza solidale. L’altra sera un incontro per fare il bilancio di un anno di attività, durante il quale sono state portate alcune intense testimonianze. A introdurle l’assessore all’inclusione Paola Reguzzoni. "Con il servizio affidi vogliamo provare a dare una soluzione a un problema urgente, evidente e drammatico - ha spiegato -. Oggi il Comune ha 720 minori di diverse età sotto tutela. Parliamo di bambini, il più piccolo affidato aveva un’ora di vita. Ci sono anche adolescenti fino ai 18 anni, anche se c’è qualcuno con qualche anno in più".

L’assessore ha poi tracciato un primo bilancio dell’iniziativa. "In questi mesi abbiamo raccolto l’interesse di tanti soggetti che si sono resi disponibili per affidi familiari o affidi part-time: spero di vedere sempre meno bambini soli e in difficoltà. Sono figli della città e mi piacerebbe che ognuno di loro fosse voluto e amato". Nella sala è stata allestita la mostra “Cantiere creativo: la città che vorrei”, a cura di Industria Scenica in collaborazione con gli istituti Verri e Tosi di Busto Arsizio e le comunità per minori Piccolo Principe e Progetto Pollicino.

A conclusione dell’evento, lo spettacolo teatrale “Anche le spine hanno le rose, voci e parole sull’affido familiare” realizzato cura dalla compagnia Viandanti teatranti e dal centro musicale Concertare. Il percorso di sensibilizzazione e conoscenza dell’affido vedrà un’ulteriore occasione di informazione venerdì in sala Pro Busto con il convegno “L’affido familiare: accogliere, sostenere, crescere insieme”.