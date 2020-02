Busto Arsizio (Varese), 28 febbraio 2020 - Scocca l’ora della verità per Accam: è in programma nel tardo pomeriggio di oggi l’assemblea dei sindaci dei 27 Comuni soci chiamati ad assicurare il futuro dell’impianto e della società, garantendo le risorse di cui in via Arconate c’è bisogno per continuare ed evitare il fallimento. Nel precedente incontro con i sindaci, il presidente Angelo Bellora, aveva illustrato la situazione per quanto riguarda lo stato dell’inceneritore e il quadro finanziario, su cui pesa il conto dei danni causati dall’incendio che nella notte del 14 gennaio si è sviluppato nella sala delle turbine, costringendo alla chiusura forzata dell’attività di smaltimento per un mese, oltre ai mancati introiti. Dal numero uno di via Arconate è arrivato l’appello ai sindaci di aiutare la società in un momento così difficile, garantendo la liquidità necessaria per andare avanti, 3 milioni di euro.

Richiesta che la maggior parte dei sindaci sarebbero pronti ad accogliere confermando nell’assemblea di oggi la disponibilità ad assicurare le risorse, una boccata d’ossigeno economica che sarebbe garantita da parte di ogni Comune garantendo l’acconto immediato per lo smaltimento dei rifiuti nei mesi di gennaio e febbraio insieme all’anticipo per il servizio nei mesi di marzo e aprile. Impegno che il comune di Busto Arsizio ha messo nero su bianco nella mozione portata al voto ieri sera in consiglio comunale, insieme alla decisione di prolungare l’affitto dell’area su cui si trova il sito Accam in scadenza nel 2025, al 31 dicembre 2027, data indicata dal piano industriale per la chiusura dell’impianto. Proprio la proroga dell’affitto è un passo fondamentale per garantire la continuità dell’attività e non rendere inutile il rifinanziamento, garantito dai soci. "Come Comune di Busto Arsizio – dice il sindaco Emanuele Antonelli – stiamo facendo la nostra parte, la proroga dell’affitto al 2027 è un passo in avanti, ma il nostro obiettivo è dare continuità alla società, guardando oltre al 2027, oltre allo spegnimento dell’inceneritore con la riconversione dell’impianto e un’altra modalità di smaltimento". Palazzo Gilardoni proroga di due anni l’affitto ma, fa rilevare ancora Antonelli "in cambio vogliamo qualcosa. E cioè che il nostro comune possa avere più peso nella società". Gli obiettivi sono acquisire altre quote e arrivare ad essere il maggiore azionista.

Proprio questo punto pare non essere gradito da alcuni sindaci, che sarebbero pronti nell’assemblea odierna a mettere sul tavolo le loro perplessità. "Ci sarà tempo per discutere sul futuro societario – commenta il presidente di Accam Angelo Bellora – Ciò che conta oggi è condividere da parte dei soci l’impegno a salvare la società garantendo le risorse economiche necessarie per andare avanti". Ieri sera invece seduta del consiglio comunale a Busto Arsizio convocato per discutere la mozione della maggioranza su Accam e quindi decidere la posizione dell’amministrazione da portare all’assemblea dei soci. Il messaggio è chiaro, Busto Arsizio vuole salvare Accam e per il futuro vuole diventare il maggiore azionista. Oggi il confronto con i sindaci dei comuni soci.