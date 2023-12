Abbattuto il faggio di piazzale Santuario

I giardinieri sono arrivati alle 9 del mattino e armati di motoseghe hanno abbattuto uno degli alberi più iconici di Saronno: il faggio di piazzale Santuario. "Le cure prestate per oltre un anno non sono riuscite a salvare la pianta – ha spiegato l’Amministrazione comunale in una nota - che non ha resistito al caldo estivo. Se le caratteristiche del legno lo permetteranno, il fusto sarà trasformato in panchina o altro arredo da esterno da posizionare, appena possibile, nel vicino Parco dell’ex Seminario". Per il futuro dell’aiuola che si trova davanti all’ingresso della sala consiliare e a poche decine di metri dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli l’Amministrazione non ha dubbi una nuova essenza ma non un faggio: "Quando la stagione lo consentirà verrà messa a dimora una nuova pianta, più adatta ai cambiamenti climatici in corso e al contesto ambientale. In preparazione alla nuova piantumazione, verranno effettuate verifiche agronomiche del terreno per la rimozione di funghi e successiva sanificazione, e verrà altresì controllata la capacità drenante dell’aiuola che dovrà accogliere la nuova pianta".