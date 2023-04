A Mazzafame apre la Casa del volontariato

Da via dei Salici 9 a via dei Salici 32. La Casa del volontariato e del terzo settore ha una nuova sede, gli ex spazi erano stati restituiti (in dicembre) all’amministrazione comunale per i lavori della biblioteca diffusa. Il trasloco l’ha portata a occupare gli ex locali della polizia locale.

La Casa del volontariato ha anche una sede centrale, in corso Magenta 13, che ospita la segreteria e gli sportelli di alcuni gruppi. A Mazzafame, la presidente Monica Ciardiello e il vicepresidente Nino Tola (nella foto): "Questa è la sede “operativa“, abitata da sei associazioni che non hanno un luogo fisico dove ritrovarsi - affermano -. Qui facciamo incontri, laboratori, organizziamo momenti ricreativi e il doposcuola. Siamo aperti da gennaio, di pomeriggio e sera".

La Casa del volontariato è composta da oltre quaranta associazioni. Ciardiello e Tola formano una coppia di valore, complementare nell’integrazione delle rispettive competenze: la vasta esperienza amministrativa di Monica, per lunghi anni funzionaria di Regione Lombardia, nonché fondatrice della Banca del tempo cittadina, e la fondamentale sensibilità per il sociale e le periferie di Nino, fondatore e presidente del Laboratorio di quartiere Mazzafame. In carica dal 17 maggio scorso, hanno dato slancio a tutta l’attività organizzativa e della solidarietà.

"Stiamo facendo una revisione dello statuto: siamo onlus ma vogliamo allinearci al Codice del terzo settore, perché ci agevolerà nella partecipazione ai bandi – spiegano –Tra i nostri obiettivi c’è l’apertura di questi locali anche al mattino".

Sabato 6 maggio la Casa del volontariato aderisce alla Civil week, per la promozione di buone pratiche di solidarietà: porte aperte in via dei Salici 32.

Silvia Vignati