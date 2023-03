A caccia di anguille Ma solo da fotografare

Mattia Nocciola, 33enne di Magenta, è un fotografovideomaker. Una delle sue missioni è di raccontare la vita nei nostri fiumi attraverso le sue splendide immagini. In un momento storico in cui l’acqua è sempre più un bene prezioso, il suo punto di vista è decisamente utile, soprattutto su una specie ittica che sta sparendo, l’anguilla.

Una passione particolare, ce la può raccontare?

"Mi occupo della divulgazione della bellezza del nostro territorio. Collaboro con parchi, università e società che hanno a cuore la natura. Grazie alle immagini che realizzo quando mi immergo in acqua, possono veicolare importanti messaggi e far conoscere il nostro territorio e le difficoltà che sta attraversando".

Viviamo un momento delicato. L’asciutta del Naviglio Grande ha causato disagi.

"In questo particolare periodo, gestire i flussi d’acqua è molto complicato. La scienza ci deve dare una mano per capire come affrontare quello che sta diventando un problema oggettivo e di non facile soluzione. Fosse per me, mi piacerebbe vedere il Naviglio sempre con l’acqua ma comprendo che, a livello manutentivo, sia doveroso fare certi interventi. Non vorrei mai essere nei panni di chi deve decidere come e a chi dare l’acqua".

Tanti pesci in sofferenza, l’anguilla poco alla volta sta scomparendo dal nostro territorio.

"Negli ultimi 20 anni si è assistito a una decrescita drammatica del numero delle anguille nel nostro territorio: si è ridotto del 90%, è in pericolo critico di estinzione. Lifeel è un progetto pensato per aiutare l’anguilla. Conosco molto bene questo programma, ho dato anche il mio contributo. Finanziato dalla Comunità Europea, non si occupa solo di liberare le anguille nell’Adriatico ma affronta il problema a 360°. Ogni singolo animale è importante per la loro sopravvivenza. In cattività le larve che nascono non sopravvivono. Una singola anguilla può partorire anche un milione di uova. Questo ci fa capire quanto sia importante riuscire a far compiere il loro viaggio naturale, anche a un singolo esemplare. Lifeel seleziona le anguille tramite un protocollo, poi tagga ogni esemplare e, grazie a questo tag, può rivelare la loro posizione e l’eventuale loro cattura accidentale".

Ma nelle nostre zone si trovano ancora delle anguille?

"Mi sono immerso anche di notte ma non le ho trovate. Sono animali criptici e di non facile individuazione ma è dura vederne. Per questo insisto a dire che ogni esemplare trovato o salvato ha un’importanza pazzesca per la loro sopravvivenza".

Fabrizio Ponciroli