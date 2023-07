47enne arrestato dai carabinieri di Arcisate, minaccia, arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale

Arrestato dai carabinieri di Arcisate un uomo di 47 anni per minaccia aggravata, detenzione abusiva di arma clandestina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’arresto in flagranza di reato nella notte tra il 24 e 25 giugno. L’uomo, in stato di alterazione psico-fisica, al culmine di una lite per futili motivi, ha minacciato il suo vicino di casa, prima con una motosega e in seguito con un fucile, facendo scattare la richiesta d’aiuto al 112. In pochi minuti i militari sono arrivati sul posto rintracciando il 47enne, quindi hanno effettuato la perquisizione personale e domiciliare, ritrovando la motosega, un fucile con matricola abrasa e pronto all’uso con due cartucce inserite, che aveva tentato di nascondere, oltre ulteriori 8 cartucce, sottoposti a sequestro. Vistosi scoperto, l’uomo è andato in escandescenza, ma è stato bloccato, nonostante continuasse a prendere a calci e spintonare i militari. R.F.