200 firme per dire basta allo spaccio nei boschi di Castelveccana

Oltre 200 firme, sono quelle raccolte con la petizione avviata da don Luca Ciotti, parroco di Germignaga, Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia e Castelveccana dopo la fiaccolata e la Via crucis del Venerdì santo, il 7 aprile quest’anno, contro lo spaccio nei boschi. L’iniziativa era stata promossa dalla comunità parrocchiale per dire basta alla piaga che infesta le aree boschive dell’alto Varesotto e nello stesso tempo per muoversi tutti insieme, amministrazioni, associazioni, forze dell’ordine per combattere le dipendenze. Tante adesioni per rendere nuovamente sicuri i boschi e nello stesso tempo impegnare i comuni con fondi a bilancio in un progetto educativo di prevenzione di tutte le dipendenze, droga, alcol, gioco d’azzardo. Con la petizione i cittadini chiedono anche alle amministrazioni comunali un incontro pubblico in cui essere aggiornati sui passi compiuti e su quelli da compiere in ordine alla sicurezza, e con riferimento a telecamere, sistemi di controllo, azioni di disturbo. Spiega don Ciotti "Desideriamo essere partecipi e informati di ciò che sta avvenendo, quale segno di una cittadinanza attiva".R.F.