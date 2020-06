Rozzano (Milano), 11 giugno 2020 - In quella periferia fatta di palazzoni popolari dove cresce la voglia di rivincita, dove amore e odio spesso si scontrano e solidarietà e bullismo fanno a botte quasi ogni giorno, nascono speranze come quella di Jonathan Bazzi, scrittore 35enne che dopo un’infanzia difficile, un giorno di 4 anni fa, quando scoprì di essere malato di Hiv trovò la forza con la scrittura di dare voce alla sua ribellione contro il disagio e il degrado, arrivando oggi ad essere uno dei finalisti del Premio Strega con il suo libro “Febbre” (Fandango Libri). Un racconto-cronaca dove il protagonista è un bambino invisibile che porta il suo nome: Jonathan.

Come ha accolto la notizia che “Febbre” è stato inserito nella storica cinquina (quest’anno divenuta sestina) che accede alla finale della LXXIV edizione del Premio Strega?

"Sono felice come un bambino. Sono rientrato oggi da Roma dove ho assistito alle votazione ed è stata una serie di emozioni alternanti. Prima ero al 5° posto, poi al 7°, quindi fuori dalla finale e infine la sorpresa della finale".

Il libro racconta gli anni dell’infanzia rozzanese in quella città chiamata “Rozzangeles”, “il Bronx” di Milano, perché?

"Per molti anni sono stato male, mi vergognavo per quelle case e per quel modo di vivere e di interagire umanamente. Poi quando nel 2016 in occasione della giornata mondiale contro l’Aids ho deciso di raccontare che avevo l’Hiv, per proteggermi, ho iniziato a riappropriarmi della mia città iniziando a scoprire le qualità che avevo “ricevuto” da un luogo molto particolare".

Da allora per Jonathan Bazzi, è cambiato tutto. Ha descritto nel libro la sua infanzia difficile, ottenendo vari premi letterari fra cui il prestigioso “Bagutta giovani”. E “Febbre” diventerà un film. La Cross Productions ne ha acquisito i diritti audiovisivi.

Una dedica per questi traguardi?

"A tutti i bambini invisibili. Sono cresciuto con i miei nonni di origine meridionale in un quartiere popolare, senza i miei genitori che si erano separati. I miei nonni parlavano in dialetto e sono i loro detti, le loro espressioni napoletane che mi hanno formato".

Colto, emotivo, omosessuale, ironico. Una via di salvezza arrivata con la sua “Febbre” che è un punto di ripartenza. "Nei prossimi mesi sarò impegnato direttamente nel progetto del film e ho in cantiere un nuovo libro".