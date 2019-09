Tribiano (Milano), 27 settembre 2019 – Sono ore di apprensione per Valerio Madiai, un 81enne di Tribiano che da ieri è scomparso da casa. I carabinieri hanno attivato le ricerche per tentare di rintracciare l'anziano, che è affetto da demenza senile e potrebbe essere in stato confusionale. Alle 12.30 l'uomo si è allontanato a piedi dalla propria abitazione, in via fratelli Cervi 11, senza fare più ritorno.

Madiai è stato avvistato l'ultima volta da un passante alle 19.30 a Mombretto di Mediglia, in via Caravaggio. Da allora non se ne sa più nulla. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans blu e un giubbotto rosso. L'anziano ha un livido con ematoma all'occhio sinistro, per una precedente caduta. Chi lo avvistasse può contattare il 112, oppure i carabinieri della Compagnia di San Donato (02-55611100) e della stazione di Paullo (02-9064016).