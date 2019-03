Trezzano sul Naviglio (Milano), 10 marzo 2019 - Hanno indossato i gilet gialli e creato una catena umana lungo via Indipendenza. Insieme hanno manifestato per dire no allo smog, no al traffico di auto che ogni giorno si riversa su Trezzano e nel suo centro storico creando, a causa delle geometrie dei palazzi che in quel punto formano una sorta di canyon, una camera a gas che costringe i residenti a tenere le finestre chiuse.

Sono i nuovi gilet gialli del Sud Milano, un centinaio di cittadini che ieri hanno fatto sentire la loro voce. Organizzata da l’unione dei Comitati “Salviamo Trezzano” e “Controcorrente”, la protesta silenziosa ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica circa le oltre 25mila auto che ogni giorno transitano per il quartiere e sul ponte Gobbo per attraversare la città da Nord a Sud e viceversa. Automobilisti pendolari, che provengono dai Comuni limitrofi e tagliano il territorio per raggiungere le Vigevanesi o gli svincoli delle tangenziali.

«La nostra è una manifestazione pacifica e ha come obiettivo la tutela del nostro diritto alla salute – sottolinea Giuseppe Russomanno – Sono anni che chiediamo un’ordinanza che, nelle ore di punta, limiti il passaggio ai soli trezzanesi. Soprattutto ora che la vicina Gaggiano ha modificato la viabilità trasformando la Vecchia Vigevanese in una strada a senso unico, e che tutto il traffico viene deviato sul nostro territorio. I lunghi serpentoni d’auto sono un pericolo per la sicurezza dei residenti e per la loro salute. L’aria è irrespirabile».

Nel corso dell’iniziativa è stata ricordata anche la tangenzialina esterna, che prevedeva lo spostamento del traffico all’esterno della città. Un progetto che aveva ottenuto i finanziamenti della Provincia ma che è naufragato. «Dai dati – conclude Russomanno – via Indipendenza è una delle strade più inquinate della Lombardia e questo porta smog, inquinamento e malattie».