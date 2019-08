Corsico (Milano), 3 agosto 2019 - La sanità nel corsichese? Un ragionamento complesso che per avere risposte definitive dovrà attendere maggio 2020, quando la politica tornerà a guidare il paese e si esprimerà sul futuro dello stabile di via Marzabotto. Nel frattempo, l’assessore regionale al Welfare aprirà già a settembre un tavolo con Ats, Asst e i sindaci del piano di zona per iniziare un ragionamento su una possibile riorganizzazione dei luoghi e dei servizi e rassicura i cittadini: «Non c’è alcuna volontà di ridurre la presenza di servizi sanitari su Corsico. Bisogna capire come incanalare le risorse e riorganizzare gli spazi rendendo i servizi più efficienti. Oggi è impossibile avere due strutture gemelle».

Questa la considerazione finale espressa dall’assessore Giulio Gallera dopo gli incontri avuti con il sub-commissario di Corsico, il sindaco di Cesano Boscone Simone Negri e il sopralluogo effettuato ieri mattina insieme ai direttori generali di Ats Città Metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi, e dell’Asst Rhodense, Ida Ramponi, nelle strutture del presidio dell’ex distretto socio sanitario di Corsico. Il motivo? L’ipotesi di chiusura della sede di via Marzabotto, nel cuore del popoloso quartiere Lavagna. «Piano piano questa struttura si è svuotata – ha detto Chiara More – per questo chiediamo che venga riqualificata. Per noi anziani è importante avere vicino a casa i servizi essenziali». Un puzzle complicato, con tanti tasselli da incastrare. Per esempio: la struttura di via Marzabotto, più funzionale e moderna è però di proprietà del Comune di Corsico che, scaduto il comodato gratuito, può utilizzarla come meglio ritiene. La sede di via dei Lavoratori, invece, dove sono concentrati i laboratori e le visite specialistiche, è di proprietà di Regione, ma necessità di maggiori interventi e raggiungerla è poco funzionale. In più non ci sono parcheggi.

«Asst vuole che i servizi alla persona vengano erogati in un’unica sede e già da tempo ha iniziato a spostarli - commenta Maurizia Minardo, ex consigliera comunale e dipendente Ats - questo comporta problemi agli utenti. Inoltre, oggi, chi ha bisogno di una visita specialistica deve rivolgersi a una struttura privata o deve andare all’ospedale di Garbagnate ,quando abbiamo due presidi ospedalieri, molto più vicini. E il problema è destinato ad aumentare con la presa in carico dei pazienti cronici». «Abbiamo già raccolto duemila firme per attiva la struttura di via Marzabotto - ha detto Antonino Mascari, di Noi per Corsico - un presidio che fornisce servizi a tutti i comuni dell’ambito. Forse si potrebbero garantire maggiori servizi: non è vero che i medici vogliono andare a lavorare altrove, se messi in condizioni di operare in luoghi idonei restano sul territorio, eccome».