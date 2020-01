San Giuliano Milanese (Milano), 31 gennaio 2020 - «Traffico e polveri sottili assediano il quartiere. Ora basta, vogliamo la Ztl negli orari di punta". La richiesta in arrivo dai residenti delle vie Cattaneo, Carducci e Fornace è contenuta in una raccolta di firme promossa dal comitato di zona. La petizione è partita in questi giorni, con l’obiettivo di arrivare a 200 sottoscrizioni. La zona interessata dall’iniziativa è quella che si affaccia sul Parco Nord, principale polmone verde di San Giuliano.

«Al mattino, tra le 7.30 e le 8.30, la zona è interessata da un notevole traffico di attraversamento – spiega Rosario Aversa, presidente del comitato Parco Nord – Sono numerosi gli automobilisti che percorrono le strade del quartiere per immettersi sulla via Emilia. Non manca chi viaggia in contromano per alcuni tratti, in barba alla segnaletica e anche al buon senso. È una questione di sicurezza, ma non solo. Noi residenti siamo stanchi di respirare smog". "Di controlli ce ne sono – prosegue – La polizia locale è collaborativa. Ma gli agenti non possono essere sempre presenti, perciò chiediamo l’introduzione di una zona a traffico limitato, accessibile ai soli residenti, tra le 7.30 e le 9. Intanto, lanciamo un appello agli automobilisti, affinché non vadano contromano e rispettino il Codice della strada".

Gli abitanti della zona invocano anche la misurazione degli inquinanti attraverso una centralina per il monitoraggio della Co2 e delle polveri sottili: "Vogliamo sapere cosa respiriamo". Per circa sei mesi a partire da febbraio, in concomitanza coi lavori di potenziamento della rete fognaria che saranno eseguiti da Cap Holding, nella zona verranno introdotte alcune limitazioni al traffico, a carico dei non residenti. "Chiediamo che le restrizioni, per ora legate ai lavori sulle fognature, diventino permanenti, a tutela della sicurezza e della salute", incalzano dal comitato. Ancora. Il sodalizio chiede maggiore cura per il Parco Nord, a partire dall’introduzione del divieto di fumo nell’area giochi frequentata ogni giorno da decine di bambini, mamme e nonni. Un provvedimento che potrebbe essere esteso a tutti i parchi di San Giuliano, "sul modello di quanto già avviene in altri Comuni, da Milano a Melegnano", precisa Aversa.

«Quella della Ztl è una richiesta che arriva da numerose aree della città, non solo dalla zona Nord. Per quanto ogni quartiere possa avere le proprie ragioni, non è tecnicamente possibile punteggiare San Giuliano di divieti", risponde il sindaco Marco Segala. Il tema del traffico e degli inquinanti è molto attuale nel Sud Milano, e non solo a San Giuliano. A San Donato il comitato C6 e il Movimento Cinque Stelle chiedono l’istallazione di centraline per il controllo delle polveri sottili. Sempre a San Donato, è di qualche settimana fa la protesta di 40 famiglie che vivono accanto al terminal degli autobus e lamentano i disagi, rumori e gas di scarico, legati a questa situazione.