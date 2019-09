San Giuliano Milanese (Milano), 30 settembre 2019 - «Oggi assistiamo a un ritorno della droga nelle periferie e ad un abbassamento dell’età in cui si consumano le prime sostanze. In comunità arrivano anche 13enni e 14enni, con decreto del giudice. Bisognerebbe inasprire le pene per gli spacciatori. E parlare più spesso della droga e dei suoi effetti, a partire dalla scuola e dalle parrocchie». Don Chino Pezzoli, il sacerdote di origine bergamasca trapiantato nel Sud Milano, si occupa di tossicodipendenti dagli anni Settanta, quando «i drogati me li sono trovati sulla soglia di casa, bisognosi di aiuto». Da lì è iniziata la missione del religioso, che ha scelto questa fetta di umanità per dare sostanza ai concetti di carità cristiana e assistenza al prossimo. A don Chino fa capo la comunità Promozione Umana di via Crociate a San Giuliano che, anche grazie a un circuito di centri operativi e strutture correlate, oggi assiste 520 persone ed è fra le più grandi della Lombardia.



Mentre i Comuni e le forze dell’ordine sono impegnati in un tentativo di bonifica delle piazze delle droga, da Rogoredo a San Donato, il sacerdote lancia l’allerta per quelli che sono nuovi fenomeni sociali, come «l’abbassamento e l’innalzamento dell’età degli assuntori, che ora vanno dai 13 ai 60 anni. Procurarsi una dose non è difficile, a volte bastano 5 euro. Perciò anche i ragazzini possono accedere al mercato: si comincia con hashish e marijuana, per passare poi a roba più pesante. I motivi? La voglia di fare i bulli, sentirsi eroi. Le famiglie non sanno, e quando capiscono restano disarmate. Anche gli assuntori meno giovani rappresentano una categoria in crescita. In questo caso spesso il consumo di droga si associa ad altri fenomeni, come il gioco d’azzardo: il 60% dei cocainomani, ad esempio, è ludopatico. In crescita anche il consumo delle droghe sostitutive, come il metadone o i principi attivi di alcuni farmaci».

Da quando è esploso il fenomeno del boschetto, don Chino è stato più di una volta a Rogoredo. «Lì incontro sempre qualcuno che conosco. In quei luoghi il degrado umano è inenarrabile. Del resto, la presenza della droga nelle periferie è una realtà, e non solo nel Sud Milano. Boschi e campagne sono considerati dai pusher zone franche. Ma i drogati me li trovo anche sdraiati all’ingresso della comunità. Chiedono aiuto. Come ignorarli?».

«Della droga si parla poco, specie alle nuove generazioni: è questo il problema. Ai ragazzi bisognerebbe mostrare gli effetti devastanti che le sostanze producono sul cervello. Con fotogrammi e in maniera scientifica, non come se dovessimo impartire loro una predica. E le famiglie dovrebbero stare vicine, molto vicine, a chi intraprende un percorso di recupero. Le pene per chi spaccia? Sono ancora troppo deboli, perciò anche le forze dell’ordine hanno le armi spuntate».