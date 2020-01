Rozzano (Milano), 18 gennaio 2020 - Un’esecuzione in piena regola stile Gomorra. Uno dei killer si tolse pure il casco, tutti i presenti sapevano chi avesse appena sparato. Ma nessuno parlò con la polizia perché la vittima 63enne era uno di famiglia, ma di famiglia anche l’assassino, il genero 35enne che volle punire il suocero per gli abusi sessuali raccontati dalla nipotina di 8 anni, figlia dello sparatore. Successe un anno fa a Rozzano e ieri il killer e il suo complice che lo accompagnò in motorino sono stati condannati a 20 e a 18 anni di carcere dal gup milanese Aurelio Barazzetta.

Quattro colpi di pistola a segno, un omicidio premeditato almeno da qualche giorno se non addirittura da mesi quello portato a termine il 26 febbraio dell’anno scorso. La pena, molto inferiore rispetto alla richiesta di ergastolo proposta dal pm, si spiega non solo per la scelta del rito abbreviato che consente lo sconto automatico di un terzo, ma anche per il riconoscimento all’assassino - da parte del giudice - delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (premeditazione e recidiva). Il giudice avrebbe considerato il forte turbamento del killer, sconvolto dagli abusi subiti dalla sua figlioletta. Uno stato emotivo certificato da uno psichiatra in un documento depositato dalla difesa. Il gup Barazzetta non ha invece riconosciuto al killer addirittura l’attenuante dell’«avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale», chiesta dal suo avvocato Lucio Abbondanza. Attenunati generiche concesse anche al complice, l’amico che accompagnò lo sparatore in scooter fino al luogo del delitto, e che era incensurato. L’accusa per entrambi era di omicidio volontario premeditato.

Il giudice ha riconosciuto 1 euro di risarcimento simbolico come chiesto dalla ex compagna del killer e mamma della bimba, che si è costituita parte civile. «Ha domandato solo 1 euro - ha chiarito il suo legale, l’avvocato Lara Benetti - perché non voleva che qualcuno l’accusasse di voler approfittare, dal punto di vista economico, della situazione. Eppure in tanti hanno condannato questo suo gesto, sui social network e non solo». In base alla ricostruzione del pm Monia Di Marco, secondo la quale i due imputati meritavano il carcere a vita, l’assassinio fu una «vendetta» premeditata e non nacque certo da un «black out» mentale dell’uomo sconvolto dalle violenze subite dalla piccola. Già dal novembre 2018, il killer sarebbe stato a conoscenza dell’indagine per violenza sessuale a carico del suocero, che viveva a Napoli. E proprio nelle stesse ore in cui è stato commesso il delitto, fra l’altro, la piccola era in tribunale per confermare davanti al giudice gli abusi subiti dal nonno.

L’anziano era arrivato a Milano dalla Campania qualche giorno prima della sua esecuzione, per partecipare all’incidente probatorio. Però subito dopo si era fermato in compagnia dei suoi familiar nel parco giochi del centro commerciale “Il Gigante”, a poca distanza da dove venne ucciso dal genero intorno alle 18. «La mia assistita voleva giustizia, non vendetta - ha commentato dopo la lettura del verdetto l’avvocato Benetti - infatti aveva già intrapreso un’altra via, quella legale, nei confronti di suo padre».