Rozzano (Milano), 18 agosto 2019 - Il randagismo torna tristemente di attualità: troppi cani e gatti abbandonati o “sfuggiti” ai proprietari. Nella settimana di Ferragosto le segnalazioni sono più che raddoppiate. Un fatto che interessa un po’ tutto il Sud Milano: da Noviglio a Rozzano, fino a Casarile e Locate. Grazie alla rete di volontari alcuni di questi amici a quattro zampe hanno ritrovato i loro proprietari, mentre la maggior parte finisce in canili e gattili perché nessuno li reclama. Ma non solo cani e gatti: gli abbandoni riguardano volatili, tartarughe e altri piccoli animali. I parchi di Milano 3 sono letteralmente invasi da pappagalli di ogni genere.

In merito al consueto incremento di abbandoni estivi di animali domestici, il presidente di Gaia, Edgar Meyer, e il portavoce Stefano Apuzzo fanno presente che "l’abbandono estivo di cani e gatti negli ultimi anni sembra essersi ridotto, ma non in maniera significativa. una delle cause dell’abbandono estivo di animali domestici è che l’italiano si sbarazza di chi rappresenta un problema per le vacanze. Non si sa bene dove lasciare i propri animali, non si vuole cercare o spendere per una buona pensione e così si arriva all’abbandono. La seconda causa è sicuramente la mercificazione della vita. Se gli animali si acquistano nei negozi, come qualsiasi oggetto, sono più una proprietà che esseri viventi, quindi quando il proprietario si è stufato possono essere gettati, ceduti, regalati o, peggio, abbandonati.

È questa la prossima frontiera delle battaglie per la convivenza civile con gli animali considerati domestici: vietarne il commercio. i parchi dell’hinterland milanese, quelli di Milano e di pavia, ma anche di genova, sono pieni di pappagalli di tutte le specie e dimensioni. Sono stati liberati o abbandonati da chi li aveva acquistati in un negozio magari perché fanno rumore o sporcano. Acquistare un animale è sbagliato, lo diciamo da anni. gli animali che entreranno a far parte della nostra famiglia si adottano. l’amicizia e gli esseri viventi non si comprano. quante volte, tra l’altro, chi acquista un cane o un gatto in negozio, si ritrova dal veterinario per il cattivo stato di salute del cucciolo, strappato troppo presto alla madre? Spesso l’errore dell’acquisto in negozio si trasforma anche in dramma, con la morte dell’animale".