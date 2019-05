Milano, 28 maggio 2019 - Dramma familiare, ieri mattina a Paullo, dove, al culmine di una lite, un uomo di 66 anni ha preso a martellate la moglie, di 68 anni, quindi ha rivolto quell‘arma di fortuna verso di sé. Entrambi, di origini albanesi con cittadinanza italiana, sono ora ricoverati in prognosi riservata, con vistosi traumi alla testa. Ferita in maniera meno grave una vicina di casa 77enne, che è intervenuta per cercare di sedare la lite ed è stata a sua volta raggiunta da una martellata.

L’allarme è scattato alle 9.45 in una palazzina poco distante dal centro storico, al civico 4 di via Primo Maggio. È stato un diverbio per motivi economici ad accendere la rabbia di Y.M. ex guardia giurata da qualche tempo senza lavoro e con problemi di depressione. La discussione è degenerata e, in un raptus, l’uomo ha afferrato un martello e iniziato a colpire la moglie Urani, casalinga e badante. La lite è scoppiata nell’appartamento della coppia, al quarto piano, quindi è proseguita sulle scale del condominio, dove il 66enne, ormai accecato dall’ira, ha continuato a colpire la donna che cercava di scappare. Una vicina di casa ha sentito il trambusto ed è andata a vedere cosa stesse succedendo: è stata a sua volta ferita alla testa dall’uomo, che subito dopo ha rivolto l’arma verso si sé, infliggendosi un forte colpo al capo. I soccorritori hanno trovato i corpi riversi sulle scale, in un bagno di sangue; poco distante, il martello. Il primo ad arrivare sul posto è stato il comandante della polizia locale di Paullo, Stefano Papalia, seguito dai carabinieri della compagnia di San Donato, titolari delle indagini. «Cercavo di parlare alla donna - racconta Papalia -: lei annuiva con voce flebile. L’uomo respirava, ma non dava cenni di movimento, né di coscienza».

Dopo la mattanza, sul posto si sono precipitati due elicotteri del servizio sanitario, oltre ad alcune ambulanze. L’uomo è stato ricoverato all’Humanitas di Rozzano, la moglie al Niguarda; nel pomeriggio di ieri la prognosi era ancora riservata per entrambi. La vicina di casa F.D. è stata trasportata in codice giallo al San Raffaele. Già in mattinata il figlio 32enne della coppia, che vive in Piemonte, è stato informato dell’accaduto dai carabinieri. Nel palazzo sono tutti sotto choc. I coniugi M. vengono descritti come persone tranquille e riservate. Nessuno aveva avuto sentore che in quella casa potesse covare la scintilla di una tragedia. «Personalmente non li avevo mai sentiti litigare. Lui, in particolare, sembrava socievole. Quello che è successo resta inspiegabile - dice un vicino, E.G.-. In questo palazzo vivevano in affitto, ma so che avevano comprato una casa, col mutuo, con l‘intenzione di trasferirsi».