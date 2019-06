Melegnano (Milano), 9 giugno 2019 - Al via i lavori per allestire la scuola prefabbricata che da settembre accoglierà gli oltre 350 alunni della primaria di viale Lazio, chiusa dallo scorso agosto per la presenza di amianto nei solai delle aule e bisognosa quindi di una bonifica. Sempre in viale Lazio, accanto al plesso inagibile da mesi, sono partiti in questi giorni i lavori preliminari all’istallazione di un container con 16 aule. La struttura, presa in affitto dal Comune, consentirà un ritorno alla base degli alunni che, costretti a una migrazione forzata, per l’intero anno scolastico 2018/2019 sono stati ospitati in parte nella palazzina Trombini in parte nella ex scuola primaria di Riozzo a Cerro al Lambro.

"Con l’inizio del mese di giugno, come da cronoprogramma, sono iniziati i lavori di installazione della piastra su cui verrà posato a luglio l’edificio prefabbricato", conferma l’assessore ai lavori pubblici Maria Luisa Ravarini. La scuola in affitto risulterà collegata all’edificio già esistente, del quale gli alunni potranno usare l’area d’ingresso, il refettorio e la palestra, ovvero i locali che non sono interessati dalla presenza di amianto e che quindi da settembre torneranno in funzione. "Gli alunni entreranno dal consueto ingresso – ribadisce Ravarini -, utilizzeranno il refettorio e la palestra esistenti e, attraverso un nuovo corridoio specifico, raggiungeranno l’edificio prefabbricato che ospita le aule. Inoltre avranno a disposizione il giardino scolastico che hanno sempre utilizzato". "In questo modo – aggiunge l’assessore all’educazione Roberta Salvaderi - si raggiunge l’importante obiettivo di aver riunito tutte le classi in un’unica struttura, nel comune di Melegnano".