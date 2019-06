Melegnano (Milano), 12 giugno 2019 - Dopo la raccolta di 933 firme e fiumi di discussioni politiche, il referendum sul trasporto urbano non si farà. Colpo di spugna sulla consultazione popolare che - prevista inizialmente per il 26 maggio, quindi per il 30 giugno - avrebbe portato i melegnanesi a esprimersi sull’ipotesi di riattivare il bus-navetta interno a Melegnano. La città risparmierà 40mila euro: a tanto ammontano i fondi che erano stati ricavati dalle pieghe del bilancio pubblico per consentire le operazioni di voto e che saranno a questo punto dirottati su altri capitoli di spesa, ad esempio il sociale e le scuole.

È quanto emerso dall’ultimo consiglio, che ha bocciato la variazione di bilancio necessaria a finanziare la consultazione popolare. Quando la delibera è stata messa in approvazione, la maggioranza ha espresso parere contrario, mentre le minoranze hanno deciso di non partecipare al voto. A detta dell’opposizione, la maggioranza di centrosinistra ha sempre remato contro il referendum, anche posticipandone la data rispetto alla scelta iniziale di allestire le urne il 26 maggio, in concomitanza con le elezioni europee. Secondo le forze politiche a sostegno del sindaco Rodolfo Bertoli (Pd), l’eventuale ripristino del pulmino interno alla città risulta di fatto superata dall’avvio del trasporto pubblico intercomunale, un nuovo servizio attivo da lunedì: in quest’ottica, la consultazione popolare avrebbe rappresentato un aggravio, non del tutto giustificato, della spesa pubblica.

«Il referendum partiva già con presupposti non corretti perché chiedeva ai cittadini di esprimersi su un tema, sul quale la politica si è già mossa e ha dato, da subito, risposte concrete», ha commentato il sindaco durante il consiglio. Il primo cittadino ha anche ribadito che il posticipo della data della consultazione era stato deciso in seguito ad alcune indicazioni in arrivo dalla Prefettura. Ma le minoranze politiche non ci stanno: «Il sindaco e la sua maggioranza sono stati di parola. Non volevano il referendum e hanno votato contro la delibera. Hanno così completato una strategia di affossamento di quello che sarebbe stato il primo referendum consultivo della storia di Melegnano. Per mesi hanno ostacolato in tutti i modi possibili il referendum, con pretesti e forzature delle procedure. Alla fine ci sono riusciti». È questo l’affondo dei consiglieri Pietro Mezzi, Lucia Rossi, Vito Bellomo, Raffaela Caputo e Lorenzo Pontiggia, secondo i quali «è stata scritta una pagina nera della vita politica e democratica di Melegnano».