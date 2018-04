Melegnano (Milano), 13 aprile 2018 - Due auto rubate a Melegnano sono state intercettate dalla polizia mentre viaggiavano aull'A14, al confine tra il Molise e la Puglia, in direzione Sud. Braccati da una pattuglia, gli occupanti della prima auto, una Bmw Serie 3, sono riusciti a far perdere le tracce, dopo aver abbandonato il veicolo nella corsia di emergenza e proseguito la fuga a piedi. Il conducente e il passeggero della seconda auto, una Honda Cvr, sono stati invece fermati e denunciati per ricettazione. Si tratta di due rumeni di 20 e 21 anni, già noti alle forze dell'ordine. Le macchine sono state recuperate e restituite ai proprietari, che ne avevano denunciato il furto.