Locate Triulzi (Milano), 8 ottobre 2018 - Continuano i disservizi sulla linea S13. Ritardi e cancellazioni di treni si ripetono con frequenza esasperante, costringendo i numerosi pendolari locatesi e dei comuni limitrofi a subire pesanti disagi. «Da 2 mesi percepiamo il bonus previsto per i disagi subiti, ma preferiremmo di gran lunga pagare il prezzo pieno dell’abbonamento per un servizio che funziona», è quanto lamentato dal Comitato Pendolari Locatesi. La situazione aveva già raggiunto livelli di criticità negli anni scorsi, facendo sì che nascessero vari comitati nei paesi della tratta S13, linea suburbana che collega Milano e Pavia. Il comitato locatese s’era anche fatto promotore di una petizione per chiedere a Trenord (società che gestisce il servizio) la sostituzione di eventuali corse cancellate con la fermata straordinaria di treni regionali in servizio lungo la linea e di garantire almeno 6 carrozze nelle ore di punta.

Spesso, infatti, arrivano convogli del tutto inadeguati a supportare il carico di passeggeri in attesa sulle banchine delle stazioni, impedendo a molti di salire a bordo e costringendo chi ci riesce a viaggiare in condizioni indecorose. Le firme raccolte (circa 1500) erano state poi consegnate ai rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate, con Locate di Triulzi a fare da capofila. Nel luglio scorso, una delegazione composta dall’assessore locatese Diego Torriani, dal sindaco di Pieve Emanuele Paolo Festa e dagli assessori Michele Barbieri (Siziano) e Stefano Roperto (Lacchiarella) aveva portato la questione all’attenzione dell’assessore regionale Claudia Maria Terzi. Ne era emerso l’impegno di convocare, per settembre, un tavolo di confronto presso Regione Lombardia alla presenza dei rappresentanti di RFI, Trenord e di Città Metropolitana. Il mese di settembre nel frattempo è passato e nulla di quanto promesso si è concretizzato.

«L'unica risposta ufficiale è stata che Terzi non è ancora in grado di definire una data», fa sapere Torriani. «Ora sto predisponendo una lettera a firma degli otto comuni che mi hanno delegato a chiedere spiegazioni. Le realtà istituzionali devono farsi carico della responsabilità di fornire soluzioni a una situazione che sembra peggiorare giorno dopo giorno». Proprio giovedì scorso si sono registrati gli ultimi clamorosi disservizi, con treni cancellati a partire dal tardo pomeriggio e ritardi di oltre un’ora per via di un blocco all’altezza di Certosa di Pavia. La normale circolazione è ripresa solo in tarda serata. A questo s’aggiungono i dati forniti dal Comitato Pendolari di Villamaggiore, che evidenziano come, nel mese di settembre 2018, si siano contati ben 4.085 minuti di ritardo totali sulla linea S13. «Occorre intervenire quanto prima – conclude Torriani -. Procrastinare oltre rischia di vanificare quel dialogo cittadini-istituzioni, che con tanta fatica siamo riusciti a costruire nei mesi scorsi».