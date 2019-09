Locate Trulzi (Milano), 25 settembre 2019 – Al via il quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Pavia. Partita la procedura per gli espropri dei terreni a Locate e Pieve. Un’operazione che interessa un percorso di 28,6 chilometri suddiviso in due lotti funzionali di cui il primo ha origine a Milano Rogoredo e termina a Pieve Emanuele (12 chilometri). Mentre il secondo parte da Pieve Emanuele e termina a Pavia (altri 17). L’ampliamento della rete ferroviaria interesserà i comuni di Milano, San Donato, San Giuliano, Locate Triulzi, Opera, Pieve Emanuele e Lacchiarella, oltre a Giussago, Siziano, Bornasco, Borgarello e Pavia, in provincia di Pavia. Alla fine dell’opera, fra Milano e Pavia, passeranno treni della Linea S13 del passante ferroviario ogni 15 minuti. Non solo, a Pieve inizialmente si attesterà una seconda linea S.

Costo dell’opera, che sarà presentata venerdì a Roma alla presenza dei vertici di regione Lombardia e di tutti i sindaci dei comuni coinvolti, circa 900 milioni di euro. Il Governo (Conte 1) con l’ex Ministro per le Infrastrutture e Trasporti Toninelli aveva sbloccato ingenti risorse per il potenziamento del sistema di trasporti lombardo, fra i quali 250 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto (Milano Rogoredo–Pieve Emanuele) del quadruplicamento della linea ferroviaria con inizio lavori nel 2020 e completamento entro Giugno 2024.

"Il potenziamento di questa tratta ferroviaria è assolutamente prioritario per il Sud Milano - spiega il consigliere regionale M5S Nicola Di Marco -. Per quest’area congestionata dal traffico su gomma, vorrebbe dire treni ogni 15 minuti e di conseguenza un miglioramento della qualità della vita di cui beneficeranno, oltre che i capoluoghi, anche i Comuni medio-piccoli lungo la tratta o in prossimità". "Sono molto contento che finalmente siano iniziate le procedure di esproprio", spiega il sindaco di Pieve Emanuele Paolo Festa. "Guardiamo con fiducia questa importante infrastruttura che rivoluzionerà in positivo le esigenze di mobilità dei nostri cittadini", ha aggiunto il sindaco di Locate, Davide Serranò.