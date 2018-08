Locate Triulzi (Milano), 24 agosto 2018 – Un uomo di 70 anni ha perso la vita nel tragico incidente consumatosi, questo pomeriggio, lungo l'ex statale 412 meglio nota come Valtidone. Nello scontro sono rimasti gravemente feriti anche il coetaneo di A.M. che viaggiava al suo fianco su una Grande Punto e un giovane 22 enne alla guida di una Citroen C3. Tutto è avvenuto intorno poco dopo le 14: per cause ancora da accertare le due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la stessa corsia di marcia, subito dopo il distributore di benzina, in direzione sud. Mentre i carabinieri fanno luce sulla dinamica, secondo alcuni testimoni i due settantenni avrebbero percorso un tratto in contromano. L'unica certezza è che lo scontro è stato violento: sono intervenuti i vigili del fuoco per permettere i soccorsi. Da subito A.M. è parso il ferito in condizioni più critiche: trasportato in elisoccorso al San Gerardo di Monza è deceduto dopo l'arrivo in ospedale. Sono gravi anche le condizioni degli altri due uomini coinvolti: per loro la prognosi è riservata.