Paullo (Milano), 29 maggio 2019 - Dal Consiglio di Stato, luce verde ai lavori di riqualificazione della Paullese. È stata Città Metropolitana, nel pomeriggio di ieri, a diffondere la notizia del pronunciamento favorevole all’avvio dei cantieri sul lotto della ex Statale che va da Settala a Paullo. Si tratta di un intervento che era pronto a decollare già nei mesi scorsi, ma che è rimasto bloccato da un circuito di ricorsi e contro-ricorsi. Ora, pur con un ritardo di oltre un mese (la sentenza era prevista per l’11 aprile) è arrivato il pronunciamento che dovrebbe finalmente decretare l’inizio dei cantieri.

"Il Consiglio di Stato – fanno sapere dall’ente metropolitano, competente sulla Paullese – riconosce che l’opera non si ferma, è strategica e il contratto sottoscritto (con la ditta vincitrice della gara d’appalto, ndr) non viene annullato. E questo consente ai lavori di iniziare nei tempi e nei modi previsti. Il Consiglio di Stato riconosce altresì che si deve un risarcimento al secondo classificato limitatamente al mancato profitto senza ulteriori aggravi, che dovrà essere valutato e ponderato nei prossimi giorni dall’ente". Il restyling prevede l’ampliamento della carreggiata in un tracciato di circa sei chilometri, dall’innesto con la Cerca all’intersezione con la Tem, per collegare l’area di Paullo ai lotti della ex Statale che sono già stati riqualificati.

Pensata per fluidificare il traffico e potenziare la sicurezza stradale, l’opera è molto attesa dai pendolari, che ogni giorno perdono almeno mezz’ora tra code e imbuti. "La vera notizia – commenta il vicesindaco di Città Metropolitana Arianna Censi – consiste nel fatto che l’opera va avanti e che si scongiura uno stop che avrebbe comportato danni e ritardi alla collettività. E questo anche grazie alla buona collaborazione tra le istituzioni, in special modo la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona e i Comuni interessati. L’operato tenuto finora dalla Città Metropolitana è coerente con la strategicità dell’opera e con la sua importanza per l’area metropolitana nel suo insieme". Del restyling all’altezza di Paullo beneficeranno anche i pendolari del Cremasco che percorrono l’arteria in direzione di Milano.