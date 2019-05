Pieve Emanuele (Milano), 22 maggio 2019 - Estremo gesto alla stazione di Pieve Emanuele dove un giovane 41 del posto, pochi minuti prima delle 15 si è tolto la vita sdraiandosi sui binari poco prima del transito di un convoglio di Trenitalia. L'uomo è deceduto sul posto nonostante i soccorsi immediati. Pesanti le conseguenze al traffico ferroviario che è stato interrotto fra Certosa di Pavia e Rogoredo. Bloccati tutti in convogli di Trenitalia, l'alta velocità e quelli di Trenord della linea S13 del Passante Ferroviario. Attualmente sono molti i treni cancellati e i ritardi sono superiori ai 120 minuti. I percorsi alternativi suggeriti sono: Milano - Codogno e da qui le coincidenze per Pavia oppure Milano Porta Genova - Mortara e da qui le coincidenze della linea Pavia -Voghera. Per i passeggeri della S13 diretti a Locate, Pieve Emanuele, Villamaggiore (Lacchiarella e Siziano) e pavese per ora non sono state ancora istituite navette e dovranno provvedere con altri mezzi.



