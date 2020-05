Locate Triulzi (Milano), 15 maggio 2020 - Sono ingenti di danni provocati dalla bomba d'acqua caduta sul sud Milano e che saranno quantificati nelle prossime ore. Dopo l'incubo vissuto per metà giornata in serata la situazione è lentamente migliorata.

Riaperta nel pomeriggio la provinciale Vigentina chiusa per una buca apertasi sul ponte che scavalca il Lambro e per le verifiche tecniche, laddove uno degli argini non ha retto alla piena, l’altro argine rotto è in territorio di Rozzano. Alla fine della giornata si contano nove famiglie evacuate, sette al Dosso di Locate e due a Pieve. Allagate almeno una decina di aziende e la zona di Cascina Folla in comune di Opera. Le acque del Lambro hanno anche invaso il depuratore di Rozzano, facendo saltare l’energia elettrica e hanno raggiunto l’antica chiesa di Santa Maria ad Fontem allagandola parzialmente. Se la tregua del maltempo reggerà nel giro di alcune ore il fiume dovrebbe rientrare nel suo alveo.