Pieve Emanuele (Milano), 31 luglio 2020 - Non sarà demolito l’ultimo palazzone uffici rimasto in piedi al quartiere delle Rose. Non era inserito nel piano di recupero urbano che ha visto la demolizioni di altri otto edifici negli scorsi anni e la Regione Lombardia ha ribadito il suo no alla richiesta del consigliere regionale Nicola di Marco di inserire a bilancio anche questo intervento.

La maggioranza ha bocciato la richiesta del M5S del Consigliere regionale del M5S di abbattimento dello stabile di Via dei Tulipani a Pieve Emanuele (quartiere ex Enpam, dal 2013 di proprietà di Regione tramite Asset e poi Aler Milano). "Bocciando il mio ordine del giorno, la maggioranza in Regione non ha voluto fare nulla per risanare il degrado di questo grande complesso. Il mio atto conteneva una richiesta semplice e lineare: prima la messa in sicurezza e poi avviare le procedure per la demolizione. - spiega Di Marco - La Giunta regionale invece ha proposto di stravolgere il testo con un vago accenno ad una riqualificazione che negli atti e nei fatti ci hanno sempre rappresentato come improbabile e difficile da perseguire"

Gli abitanti del quartiere, precisa poi "sono esasperati e preoccupati per la sicurezza minata da continui episodi di microcriminalità, e da anni chiedono un intervento risolutivo. Li ho incontrati poche settimane fa in un sopralluogo in cui ho potuto vedere di persona lo squallore e pericolosità del sito, pieno di macerie, rifiuti, siringhe. Il tutto a un passo da scuole e case. Già a dicembre l’Assessore alle politiche abitative Bolognini mi aveva risposto picche".

Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Pieve, Paolo Festa: "Siamo dispiaciuti, tuttavia all’interno del piano di recupero è prevista la riqualificazione dell’immobile. Questa riqualificazione dell’area è necessaria, in quanto il degrado è palese e sotto gli occhi di tutti. Nel frattempo è giunta la buona notizia da parte di Aler, a fine giugno è stata deliberata la gara di appalto per la demolizione delle tre strutture basse site a ovest del piano di recupero: un passo avanti verso la riqualificazione, per la quale il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si sono sempre adoperati in questi anni e per la quale continueranno a battersi affinché il programma di recupero sia pienamente attuato". Quello del recupero del quartiere delle Rose, inserito nel Pru denominato ex Incis è un progetto datato 2003 e che aveva un valore di 60 milioni.