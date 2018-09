Corsico (Milano), 30 settembre 2018 - «Una scelta che mi lascia addolorato e sconcertato». Salvatore Borsellino non vuole targhe dedicate al fratello Paolo, il magistrato assassinato da Cosa nostra nel 1992. Non da Corsico, non dal sindaco Filippo Errante, che proprio nei giorni scorsi aveva annunciato la dedica al giudice per il bene confiscato al clan dei Sergi. È il negozietto in via Cavour, dal 2016 intitolato a un’altra vittima della mafia, Pietro Sanua, fruttivendolo ucciso a Corsico nel 1995, giustiziato per aver avuto il coraggio di denunciare il racket che si nascondeva dietro le assegnazioni dei chioschi di fiori davanti ai cimiteri. Lorenzo, figlio e testimone diretto dell’uccisione di Pietro, ha deciso di far rimuovere la targa dedicata al padre dal negozio confiscato, perché «è rimasto per troppo tempo al buio, inutilizzato. Non è così che viene preservata la memoria di mio padre, non è questo il modo per far vivere i beni confiscati alla mafia», aveva spiegato.

Da qui la decisione del sindaco (che aveva giustificato il mancato utilizzo dei locali affermando che servivano «tempi tecnici per la riassegnazione») di cambiare targa al negozio e intitolarlo al giudice Borsellino. Un’idea che non piace al fratello Salvatore: «Non può essere altro che respinta al mittente», scrive sui social. «La notizia letta sul Giorno della pretesa dell’Amministrazione di voler sostituire la targa rimossa, così come richiesta sacrosanta del figlio Lorenzo, dopo che il negozio è rimasto in stato di abbandono, con un’altra dedicata a Paolo, mi lascia addolorato e sconcertato - afferma Salvatore -. Ci vuole ben altro che mettere targhe per acquistare credibilità nel contrasto alla criminalità organizzata per un’Amministrazione che si è finora semmai distinta per le benemerenze acquisite su altri versanti».

Troppo clamore lo scandalo del patrocinio concesso due anni fa per la Sagra dello Stocco, dove in mezzo c’era il nome pesante della ‘ndrina dei Musitano. «Questa, come le processioni e le feste di paese - prosegue il fratello del magistrato -, rappresentano in Calabria forme di esternazione del potere delle mafie e non posso dimenticare le parole del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri: Corsico, ha detto, è una delle basi storiche e strategiche della ‘ndrangheta fin dai tempi dei sequestri di persona. Con queste premesse, non posso far altro che respingere l’idea di una targa dedicata a mio fratello».