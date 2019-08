Corsico (Milano), 28 agosto 2019 - Il provvedimento aperto nei confronti del Comune ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali si è chiuso senza conseguenze. In sei mesi di indagine amministrativa la task-force nominata dal Prefetto non ha riscontrato i presupposti necessari per sciogliere il Comune per infiltrazione mafiosa né per applicare altri provvedimenti nei confronti di eventuali dipendenti e dirigenti infedeli, specialmente dopo il Caso Stocco, la sagra al centro delle cronache perché il volantino pubblicitario riportava il nome di un commerciante con parenti legati alla ’ndrangheta calabrese. Eppure le polemiche non si placano. I cittadini sono indignati per aver subìto per mesi una gogna mediatica; mentre sul piano della discussione politica c’è chi prende atto, chi è contento, chi guarda oltre e chi invita a non abbassare la guardia.

«E adesso? Chi chiederà scusa alla città e all’amministrazione Errante? Non succederà mai ovviamente», dice Silvia Scurati, assessore e vicesindaco prima di essere eletta consigliere regionale della Lega. «Mai avuto dubbi – commenta Fabio Raimondo, ex assessore di Fratelli d’Italia – L’amministrazione Errante ha adoperato tutti gli strumenti per contrastare la piaga dell’infiltrazione malavitosa intervenendo contro l’evasione fiscale, il gioco d’azzardo, la prostituzione, la vendita di prodotti contraffatti, la corruzione ed in tutti quei settori che potenzialmente costituiscono la linfa vitale per il malaffare. L’antimafia delle parole l’abbiamo lasciamo ad altri». Non abbassare la guardia è il must delle forze di opposizione che hanno seduto ai tavoli del Consiglio comunale.

«Questa è sicuramente una buona notizia per la città – dice Gianluca Vitali, attivista del Movimento Cinque Stelle – Anche se l’indagine ha avuto esito negativo, noi siamo fermamente convinti che la campagna elettorale, e ancor più i programmi delle compagini che si presenteranno alle elezioni, dovranno avere come tema centrale il contrasto alle mafie. Quando si parla di mafie, la guardia deve sempre rimanere altissima e non si può correre il rischio di sottovalutarne i pericoli». «Ci sentiamo sollevati nel sapere che l’indagine chiusa con decreto del ministro degli Interni ha avuto esito negativo», spiega Maurizio Magnoni della lista civica Insieme per Corsico che, già nei mesi scorsi, ha firmato l’Alleanza per Corsico per costruire insieme al Pd un’alternativa alla giunta di centrodestra alle prossime elezioni amministrative. L’istituzione del Comune ne esce rafforzata. La politica dovrà lavorare molto per riconquistare la fiducia dei cittadini e ridare smalto, credibilità e qualità all’azione amministrativa».