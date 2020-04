Rozzano (Milano), 25 aprile 2020 - Quando tutti parlano di riaperture arriva la notizia di un nuovo focolaio nella Rsa di Rozzano con decine di contagiati, un intero piano isolato e due decessi. La segnalazione parte dai consiglieri comunale M5S di Rozzano, sollecitati da alcuni parenti di anziani ospiti della Oleandri. "Abbiamo chiesto formalmente con urgenza alla direzione sanitaria di avere una dettagliata analisi della situazione sanitaria, sia per quanto riguarda i pazienti sia per gli operatori – spiegano i consiglieri comunali - Risulterebbe che tutto il primo piano sia in isolamento, oltre al fatto che siano stati eseguiti solo 13 tamponi, di cui 10 positivi, senza contare i 2 pazienti deceduti e i 2 ricoverati presso una struttura ospedaliera". Una situazione che potrebbe celare un nuovo focolaio ma che a causa dei pochi tamponi effettuati non è stato ancora possibile confermare.

"Nonostante il dramma di altre case di riposo nella nostra regione - commenta il sindaco Gianni Ferretti - nella struttura cittadina non si sono verificati ad oggi episodi preoccupanti o che ci possano far pensare a gravi conseguenze per gli ospiti e gli operatori sanitari". "La situazione delle Rsa continua a preoccuparci, riceviamo ogni giorno centinaia di segnalazioni da operatori e parenti degli ospiti. – spiega il consigliere regionale M5S Gregorio Mammì - Regione Lombardia deve tutelare i lavoratori che rischiano il posto di lavoro se segnalano inadempienze o situazioni critiche".