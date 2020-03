Rozzano (Milano), 21 marzo 2020 - Arriva l’Esercito a controllare l’area commerciale di via Curiel a Rozzano, con posti di blocco che saranno fissi. Rimandate indietro centinaia di auto provenienti da via dei Missaglia.

Da questa mattina sono scattati controlli massicci ovunque, non solo per chi si sposta in auto ma anche a piedi. Su via dei Missaglia, vialone che arriva da Milano gli uomini del Secondo Reggimento del Genio Pontieri di Vicenza stanno dando manforte ai carabinieri della tenenza Rozzanese guidati dal luogotenente Massimiliano Filiberti, nei posti di blocco dove vengono controllate, una ad una tutte, le auto in arrivo da Milano e dirette all’area commerciale del Fiordaliso. I militari stanno rimandando indietro tutti i non residenti in territorio rozzanese, anche muniti di autocertificazione, in quanto il decreto per arginare il coronavirus , fra l'altro, prevede che la spesa alimentare venga fatta sul territorio di residenza. Quindi tutti i residenti del quartiere Gratosoglio non possono recarsi al Fiordaliso così come chi risiede a Pieve, Opera e comuni limitrofi. Per i controlli si è formata una lunga coda in quanto vengono chiesti documenti e autocertificazioni a tutti.