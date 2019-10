Cesano Boscone (Milano), 29 ottobre 2019 - Divelto l’ingresso dell’ex impianto natatorio di via Cascina Nuova, un ecomostro abbandonato da troppi anni e, ora, in attesa di tornare a nuova vita. Nonostante tutte le precauzioni prese dall’Amministrazione per proteggere una struttura che, al centro di un’area verde, a poche centinaia di metri dagli insediamenti residenziali, è difficile presidiare e mettere in sicurezza, continuano le incursioni di vandali o ragazzotti in cerca di nuove avventure. Tracce dei loro passaggi sono sotto gli occhi di tutti: da via Cascina Nuova, senza varcare i cancelli della proprietà comunale si intravedono scritte e murales che i writers hanno deciso di imprimere sulle pareti di quella che, solo per un’estate - quella del 2009 - è stata la piscina dei cesanesi. Le ultime riguardano proprio l’ingresso: non solo è sparito il lucchetto che tiene chiusa la sbarra di ingresso, ma sono state distrutte anche parti di recinzioni.

"Questa struttura - spiegano i cittadini - oltre a essere uno scempio in balia del degrado, è un pericolo per tutti coloro che, abusivamente, superano la recinzione e si introducono all’interno dell’edificio già oggetto di tanti vandalismi. Finora non è successo nulla di grave, nonostante gli abusi nessuno si è mai fatto male. Ma non si può sempre confidare nella fortuna e un intervento risolutivo porterebbe più decoro e meno rischi". Nonostante gli interventi dell’amministrazione comunale, l’unica soluzione percorribile è quella della riqualificazione del sito. I "lati aperti", quelli che facilmente possono essere superati e oltrepassati dai vandali o da giovani in cerca di nuove avventure e trasgressioni, sono davvero tanti e difficilmente visibili dai pochi automobilisti che percorrono quella strada. È più facile, ed è già capitato, che bande di ragazzotti siano state avvistate uscire dall’impianto natatorio passando dall’ingresso principale dopo essere entrati dal retro della struttura, sfruttando il lato che affaccia su terreni verdi di altre proprietà. Solo negli ultimi anni, il Comune è intervenuto più volte nella riqualificazione della recinzione. Lo ha fatto con materiali diversi: dai pannelli di legno si è passati alla rete di metallo, ma nulla.

Qualcuno è sempre riuscito a raggiungere l’interno dell’ex impianto, danneggiarlo o imbrattarlo o, più semplicemente, utilizzarlo come rifugio d’emergenza. "Periodicamente - ha detto il sindaco Simone Negri - la polizia locale effettua controlli per verificare lo stato di sicurezza del luogo. Attualmente siamo in fase di gara e confidiamo di riconsegnare presto la piscina ai cesanesi". Infatti, uno dei cavalli di battaglia della giunta Negri nell’ultima campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, è stato proprio quello di voler realizzare quello che per i cesanesi è un sogno nel cassetto da oltre 20 anni. Per farlo però, l’amministrazione è partita da un punto fermo: evitare qualsiasi rischio per i cittadini. Dopo il fallimento del project financing e del fallimento della società che avrebbe dovuto costruire e gestire l’impianto, i cesanesi sono stati costretti a rispondere in solido. Nel 2014, infatti, è stato notificato loro un decreto ingiuntivo di 3 milioni 800mila euro che è stato poi transato a 1.650.000 euro. Forte di questa brutta esperienza, l’amministrazione Negri ha effettuato tutti i passaggi volti a verificare prima l’interesse da parte di imprese a sostenere il rilancio dell’opera e, secondariamente, a trovare quella formula contrattuale che non avesse alcun rischio per i cittadini. È stata quindi adottata la soluzione del leasing in costruendo e si sono formalizzati tutti i passaggi burocratici per dare l’avvio alla realizzazione dell’opera. Ora si attendono gli esiti della gara.