Casarile (Milano), 2 febbraio 2020 – Gli hanno sparato la notte fra venerdì e sabato verosimilmente con una pistola e poi lo hanno abbandonato a terra nonostante la caccia fosse ormai chiusa. In questo modo è stato ucciso un giovane capriolo nelle campagne fra Casarile e Lacchiarella. La povera bestia secondo le sentinelle del parco agricolo Sud Milano proveniva quasi certamente dalla tenuta Cassinazza di Giussago.

È probabile che l’animale non sia stato recuperato dai bracconieri, poiché colpito alla pancia: - spiegano le sentinelle – per questo ha avuto la forza di allontanarsi e sfuggire alla cattura ma poi è crollato nelle campagne di Casarile. "Quanto accaduto non è un episodio isolato - spiegano dall'associazione Parco Sud - e dimostra ancora una volta quanto sia necessario ripristinare il controllo del territorio un tempo in carico alla polizia provinciale".