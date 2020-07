Buccinasco (Milano), 18 luglio 2020 - La diatriba sull’uso del cortile nella villetta di via Nearco finirà in tribunale a metà novembre, quando sarà convocata l’udienza per decidere se la famiglia Papalia potrà, come ha richiesto per vie legali, utilizzare quella porzione esterna all’abitazione. "Magari si risolve prima la questione", alza le spalle il sindaco Rino Pruiti che ieri mattina ha voluto fare visita ai ragazzi del progetto Sprar di Villa Amantea, accoglienza di minori stranieri. Una decina di adolescenti danno il benvenuto al primo cittadino proprio nel cortile conteso. Stanno facendo lezione di italiano all’aperto con i volontari e con Samsoudine Guisse, detto Samuel, che li accompagna nel percorso di crescita e integrazione prima di intraprendere ognuno la propria strada, da maggiorenni.

In quel cortile fanno lezioni, studiano, accolgono gli ospiti che vogliono venire a trovarli. Preparano il caffè, poi sistemano le sedie, puliscono il tavolo, come fosse casa loro. Qui, in una porzione del cortile, Adriana Feletti, sulla carta proprietaria di metà della villetta (l’altra, dove vivono i ragazzi, è confiscata), vuole poter accedere, "mettere i bidoni dei rifiuti per non averli sotto le finestre, far giocare i nipoti quando vengono a trovarmi", ribadisce.

Ma per il sindaco è "una provocazione, una sfida allo Stato. Rocco Papalia non ha mai chiesto scusa a un territorio profondamente ferito dalla ‘ndrangheta, non si è mai pentito", riferendosi ai reati commessi che gli hanno fatto passare 26 anni in carcere, più due di casa lavoro (ora è in libertà vigilata).

"Seguiremo tutto l’iter, abbiamo nominato un legale – ancora il sindaco –. Magari i Papalia si rendono conto di aver sbagliato ad avanzare questa pretesa e la ritirano. Noi faremo di tutto per opporci". E se poi il tribunale decreterà la vittoria per i Papalia, "rispettando le sentenze, dovrò comunque cambiare destinazione all’immobile: di certo non lasceremo qui dei minori", assicura il sindaco che ha già ricevuto "massima collaborazione da parte dell’Agenzia dei beni confiscati del Nord Italia, tramite il presidente Roberto Giarola che ci ha assicurato pieno sostegno e si sta già muovendo per cercare soluzioni".

Dopo la visita ai ragazzi, il sindaco esce dalla porta e in quell’istante passa Rocco Papalia di ritorno dal mercato. Non una parola tra i due. Poi Papalia scuote la testa: "Non capisco perché ci vogliano impedire di usare il cortile, ci spetta. Non so più come ripeterlo: ho fatto i miei sbagli e ho pagato, anche per quello che non ho fatto e mi hanno attribuito. Basta parlare di ‘ndrangheta, di cosche, di Barbaro-Papalia, di uomini di Papalia". Si riferisce ad Agostino Catanzariti, condannato un mese fa per associazione mafiosa. "I miei uomini – ancora Papalia – sono quelli a cui voglio bene, la mia famiglia. Tutto il resto non mi interessa, il passato è passato".