Buccinasco (Milano), 10 agosto 2019 - Fabbriche dormitori, dove di giorno si producono borse e accessori di pelle, anche per marchi di alta moda, e la sera diventano abitazioni, dove si trovano letti, vestiti di ricambio, sacchetti con la spesa e panni appesi.

A Buccinasco l’ultimo caso risale a pochi giorni fa, quando l’ennesimo sopralluogo da parte dei tecnici del Comune, in sinergia con le forze dell’ordine, ha consentito di scoprire un’altra ditta dove gli operai dormivano in locali adibiti a mini appartamenti, “ostelli” con letti schierati in fila per far riposare i lavoratori dopo il turno. L’ispezione nell’azienda di via Boldoni è stata definita dal vicesindaco David Arboit «un’operazione di legalità. Doveroso intervenire per garantire rispetto delle leggi e delle norme igienico sanitarie». Nella pelletteria di via Boldoni, infatti, sono state trovate stanzine adibite a camere da letto sprovviste di sistemi di areazione, buie: condizioni che hanno convinto il vicesindaco a firmare un’ordinanza di sgombero immediato dei locali, indirizzata alla Pelletteria Huang Jianhuan. E' la quarta in pochi mesi. A metà ottobre dello scorso anno era toccato a una ditta in via della Resistenza, ad aprile di quest’anno a un’impresa in via Fermi e un mese dopo a un’altra ditta di via Toscana. Tutte pelletterie, tutte gestite da imprenditori cinesi. In tutte sono stati trovati posti letto, cucine e lavanderie: segnali inequivocabili che lì gli operai non si limitavano a lavorare ma anche a viverci.

I punti in comune dei quattro casi, almeno dalle prime informazioni, sarebbero pochi: due delle pelletterie sono seguite dallo stesso commercialista che si occupa anche di sbrigare le pratiche in Comune per conto degli imprenditori stranieri. Ma le indagini della polizia locale e dei carabinieri proseguono. «Non escludo che possano venire a galla altri casi», ammette il sindaco Pruiti, secondo cui «le verifiche seguono un iter preciso, matematico, un po’ come il sistema che si usa per individuare gli evasori delle tasse, ma con l’aggiunta dei sopralluoghi». Si procede quindi incrociando i dati catastali, delle tasse corrisposte, in particolare quella relativa ai rifiuti. È stata proprio un’anomalia sulla raccolta dell’immondizia nelle ditte che ha fatto scattare sospetti e ispezioni: le pelletterie, infatti, producevano molti più rifiuti di quelli dichiarati.