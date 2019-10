Buccinasco (Milano), 17 ottobre 2019 - Cattivo odore nei bagni, muri scrostati, riscaldamenti che non funzionano e, più in generale uno stato di abbandono che non rende la struttura - frequentata da minori vittime di disagio e fragilità - per nulla accogliente. È questa la denuncia sollevata dal consigliere comunale Alberto Schiavone circa l’edificio che accoglie gli incontri protetti tra i bambini allontanati dalle proprie famiglie su indicazione del tribunale minorile e i loro genitori. "Sono stato contattato da alcuni genitori che, oltre a vivere grosse problematiche personali e familiari con conseguenti fragilità importanti, devono subire l’amarezza di incontrare i propri figli in ambienti malconci – spiega Schiavone – ed hanno evidenziato una serie di criticità: oltre alla manutenzione ordinaria ci sono problemi più gravi, come ad esempio l’assenza di porte di sicurezza. A questo va aggiunto il fatto che per quest’anno, molto probabilmente, non funzionerà il riscaldamento essendo necessario cambiare le tubature. Il calore nei locali dovrebbe esser garantito con stufette elettriche. Inoltre, per tutelare la sicurezza e la privacy dei minori, essendo la struttura collocata al piano terra, le finestre dei locali utilizzati non vengono mai aperte".

Le problematiche sono al centro di un’interrogazione che, vista la condivisione sovracomunale del servizio e della struttura, ha ricadute in diversi Comuni del Sud Milano. "Come presidente del Piano di Zona, incuriosito dalle polemiche di questi giorni - dichiara Simone Negri, sindaco di Cesano Boscone - ho voluto eseguire un sopralluogo per rendermi conto di persona della situazione. Ho trovato un luogo decoroso e adatto al servizio di tutela minori, per altro in un contesto molto bello in mezzo a uno dei parchi più belli del territorio. Non ho rilevato criticità particolari, i locali sono sicuri, puliti e ben tenuti, con bagni ristrutturati di recente. Richiamo tutte le parti coinvolte a riflettere sulla delicatezza del tema". Conferme alla presenza di alcuni problemi, già in via di soluzione arriva dal primo cittadino. "Dovremo intervenire sull’impianto di riscaldamento ormai obsoleto - aggiunge il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti - e rifare l’impianto elettrico".