Buccinasco (Milano), 24 aprile 2020 – “Quando ho sentito che le mascherine erano troppo poche per tutti, ho deciso di muovermi e chiedere ad amici e parenti per riuscire a recuperarle”. E così, Steven Chen, proprietario del ristorante Ono Sushi di Buccinasco, è ruscito a comprare 2mila mascherine che ha deciso di donare al Comune e alle forze dell’ordine. “Al Comune perché ne ha bisogno per distribuirle ai cittadini in difficoltà – commenta Steven – e alle forze dell’ordine perché sono in prima linea in questa emergenza”. Così, alcuni pacchi di mascherine sono rimasti in Municipio, pronte per essere distribuite ad anziani, patologici e famiglie bisognose. Altri ancora sono finite nella caserma di Corsico e nella stazione di Buccinasco, “altre le ho distribuite ai vicini di casa”, tutto gratuitamente. “Ringraziamo di cuore Ono Sushi Experience per la generosità – commenta il sindaco Rino Pruiti –. Un bellissimo gesto di vicinanza e solidarietà”. Ma per Steven “è solo un piccolo gesto, una donazione che abbiamo ritenuto doverosa in questo periodo di emergenza. Se ci aiutiamo tra di noi sono certo che usciremo prima da questo brutto periodo”.

