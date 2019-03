Buccinasco (Milano), 31 marzo 2019 - Una soluzione va trovata e su questo sono tutti d’accordo. Perché gli abitanti del campo Terradeo, circa un centinaio di persone, devono lasciare il territorio dove vivono da quasi 30 anni: uno spazio all’interno del Parco Sud, in una zona decentrata di Buccinasco dove ci sono solo aziende e orti. Lì le casette e le roulotte dove alloggiano i sinti non ci possono stare: il Parco Sud è un territorio protetto. Negli anni la questione è stata solo rimandata, si sono cercate soluzioni, in passato a volte approssimative, negli ultimi anni tenendo soprattutto conto che all’interno del campo ci abitano anche molti bambini e ragazzi, minori che vanno tutelati. Insomma, a una soluzione definitiva non si è ancora arrivati.

"Ora però l’amministrazione ha stanziato a bilancio 500mila euro per lo spostamento del campo sinti abusivo da via Dei Lavoratori su un terreno di proprietà comunale in via del Commercio, a stretto contatto con le aziende più importanti del territorio, in un tessuto industriale: non di certo un ambiente sano e idoneo alla vita residenziale", interviene sulla questione il consigliere Manuel Imberti della Lega, che si fa portavoce di un’alleanza tra gli esponenti del Carroccio, Fratelli d’Italia e Centristi e Popolari per Buccinasco. Inizialmente anche Forza Italia si era schierata al fianco dei colleghi di centrodestra, salvo poi tirarsi indietro quando le forze politiche hanno deciso di avviare una raccolta firme e allestire banchetti al mercato. "Abbiamo raccolto 150 firme in un paio di ore, alle quali si aggiungono le 400 raccolte nei giorni scorsi", spiega Imberti. Circa 550 firme, quindi, per dire no allo spostamento del campo sinti, "almeno non a queste condizioni - aggiunge il consigliere -. Si parla tanto di inclusione ma il progetto prevede una sorta di ghetto: gli abitanti vengono spostati in una zona industriale, non integrati nel tessuto urbano". Dello stesso parere Fratelli d’Italia: "Una scelta insensata e uno spreco di denaro pubblico che potrebbe essere investito in altre necessità", aggiunge la coordinatrice del gruppo Mariagrazia Barbisan.

"Ci chiediamo quale sia il processo di integrazione realizzato dall’amministrazione in questi anni - commentano i Centristi e Popolari -. A oggi cento persone vivono in modo stanziale fuori dal tessuto residenziale e nel bel mezzo dell’area industriale. Se si vuole davvero essere a favore dell’integrazione si devono ampliare e favorire le opportunità e le condizioni per far sì che le famiglie che oggi vivono nell’attuale campo si spostino all’interno del tessuto residenziale". Considerazioni condivise da tutti gli esponenti che stanno portando avanti la raccolta firme e che chiedono "un tavolo tra il Comune, il prefetto in rappresentanza del Ministero del’Interno e Regione Lombardia per trovare una soluzione al problema".